Sangiuliano al Tg1 | Con Boccia avevo una relazione ma non sono ricattabile

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In un’intervista al Tg1, realizzata dal direttore Gian Marco Chiocci, il ministro della Cultura Gennaroha fatto chiarezza sul “caso”. In tutti i suoi aspetti: quello dellache intercorreva tra loro, quello del “giallo della nomina” a consigliere e quello, più pregnante dal punto di vista dell’interesse pubblico, di chi abbia sostenuto le spese per le occasioni in cui era al suo fianco. “Ho pagato io, con la mia carta personale”, ha spiegato, mostrando in tv la stampa delle spese dal suo conto corrente personale, che precedentemente aveva anche mostrato tramite app allo stesso Chiocchi.: “A Meloni ho presentato le dimissioni, le ha respinte” Si tratta di un aspetto che era già emerso e di documenti di cui in giornata anche l’agenzia di stampa Adnkronos aveva rivelato di aver preso visione.