Sangiuliano al Tg1 | Con Boccia avevo una relazione E lei posta popcorn su Instagram

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – A sorpresa stasera al Tg1 il ministro della Cultura Gennaroammette: “Conavevamo una. Ma ho pagato sempre io per viaggi e trasferte. su questo terreno non sono ricattabile”. E mostra le ricevute di pagamento. Mai un euro del ministero è stato speso per Maria Rosaria” che stasera al Tg1, tornerà a ripetere la sua verità sul caso, così come fatto nel faccia faccia di ieri con la premier Meloni, la diretta interessata in una storia sula copertina del Tg1 con l’immagine dei pop corn e la scritta “Tutto arriva per chi sa aspettare”. Parole sibilline che rinfocolano le tensioni alimentate dai post in cui l’influencer ha pubblicato foto e documenti che smentiscono la versione del ministro.