San Siro | Sala prova a ingolosire Inter e Milan Nella gara l’opzione concessione e le aree circostanti lo stadio

4 settembre 2024 – La gara per l'affidamento dello stadio di San Siro, nel caso in cui Inter e Milan dovessero essere interessate a rimanervi, contemplerà non una ma due opzioni: quella della vendita dell'impianto oggi di proprietà del Comune ma anche quella della concessione dello stesso per un periodo di tempo decisamente lungo, indicativamente intorno ai 90 anni. Ma non solo: la gara non riguarderà esclusivamente lo stadio, non si limiterà al perimetro dell'impianto, ma includerà anche le aree nei dintorni. E se la destinazione d'uso del Meazza resterà quella calcistica, come ovvio, per gli immediati dintorni non c'è ancora un'indicazione definita. Perché ne emerga qualcuna occorre attendere i prossimi incontri tra il sindaco e i due club, il primo dei quali è in programma per la metà del mese in corso.