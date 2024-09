Precipita ultraleggero Ragazza di 15 anni muore al primo volo di addestramento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È morta, a soli 15, lunedì scorso, durante il suocon un. Si chiamava Alessandra Freschet (foto) e abitava con la famiglia a Roveredo in Piano (Pordenone), anche se solitamente era ospite del convitto dell’Istituto Volta di Udine, dove frequentava il percorso aeronautico. L’incidente è avvenuto all’aviosuperficie di Premariacco. Laera passeggera di un Fly Synthesis Storch, un velidi appena due, pilotato dall’istruttore Simone Fant, 31, di Reana del Rojale, morto anche lui. Testimoni della tragedia, i compagni di Alessandra. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17: i soli due velivoli della flotta locale che in quel momento si stavano esercitando sono stati sollecitati al rientro per l’arrivo di una cella temporalesca.