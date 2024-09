Perché rischia di non uscirne più | caso-Sangiuliano l' allarme di Daniele Capezzone | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oggi più che mai, ildel giorno è quello di Gennaroe Maria Rosaria Boccia, l'affaire nel mirino delle opposizioni che chiedono ormai da giorni le dimissioni del ministro della Cultura. Oggi - mercoledì 4 settembre - più che maidel giornoha raccontato la sua versione in un'intervista al Tg1 della sera, 15 minuti di colloquio col direttore, Gianmarco Chiocci. Nel corso del tiggì,ha ammesso di avere avuto una relazione con la Boccia, ma ha ribadito di non aver mai speso denaro pubblico per gli eventi e i viaggi in cui è stata coinvolta. Dunque ha aggiunto di non averle mai messo a disposizione documenti riservati.