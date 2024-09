Paralimpiadi il valtellinese Martino Pini bronzo nella crono su strada H3

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sondrio, 4 settembre 2024 – Si chiude con lo splendidodel, all'esordio assoluto alle, l'ultima gara di questa prima giornata di sfide per gli azzurri del ciclismo suai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Il 32enne geometra di Ravoledo di Grosio ha chiuso i 28,3 km della gara disuH3 con il tempo di 46:13.69, alle spalle dei due francesi Mathieu Bosredon (oro) e Johan Quaile (argento). “Ancora non ci credo, la sera della vigilia le emozioni erano tante – le parole del ciclista azzurro in zona mista, subito dopo aver tagliato il traguardo -. Pensavo al fatto essere qui, di meritarmi questa medaglia, di poter riuscire fino in fondo a vincerla e ce l'ho fatta. Ancora non ci credo, è stato bellissimo". La sua gara l'ha chiusa in 46:13.19, ma la preparazione è stata lunghissima.