Niente ricorso il fair play dell’Aurora targata Lube

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’approdo della Cucinenel mondo del calcio porta subito una ventata di positività, prima ancora che inizino i nuovi campionati. Il motivo di tale premessa è da ricercare nell’episodio che ha caratterizzato il dopo partita Settempeda - Aurora Treia, affrontatesi sabato in Coppa Italia a San Severino. I biancorossi di casa hanno vinto per 2 a 0, ma hanno schierato a centrocampo quel Giorgio Pagliari su cui gravava un turno di squalifica per recidività in ammonizioni (dicembre 2023, sempre in Coppa, nelle file della Maceratese).