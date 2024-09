Mette in vendita quattro pneumatici Viene truffato e perde 900 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora truffe messe a segno online: due quelle scoperte nell’ultimo periodo dai carabinieri. Un uomo di Cupramontana di trent’anni ha messo innuovi on line ma è statoe ha perso 900. Capito di essere stato derubato si è rivolto ai carabinieri i quali hanno fatto scattare le indagini. Al termine sono arrivati all’autrice della truffa: una 40enne veneta pregiudicata. Il 30enne è stato contattato della truffatrice che si è mostrata interessata all’affare e si sono presto accordati per la cifra di 900. Tramite artifici, la quarantenne è riuscita a farsi accreditare invece di versare l’intera somma dalla vittima. L’uomo quando si è accorto di essere stato raggirato è andato in caserma e i carabinieri avviate le indagini, hanno identificato la truffatrice. La seconda truffa ha visto vittima un commerciante.