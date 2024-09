Meloni drastica su Sangiuliano | Stiamo facendo la storia non sono consentiti errori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Durante l’intervento introduttivo all’esecutivo di Fratelli d’Italia, Giorgiaha rivolto un forte appello ai membri del suo partito, richiamandoli alla responsabilità e all’impegno costante. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza storica del momento che il partito sta vivendo, affermando: “Noila, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentiree passi falsi”. Questo ruolo, ha precisato, non ammette né pause né, richiedendo invece la massima attenzione per evitare passi falsi. La premier ha anche evidenziato come Fratelli d’Italia non possa aspettarsi indulgenza, dichiarando: “Nulla ci viene perdonato e nulla ci verrà perdonato“.