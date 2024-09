Maria Rosaria Boccia è una parlamentare? Cosa sappiamo del suo curriculum? Ha un marito?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è la donna protagonista di un lungo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il Ministro Gennaro Sangiuliano. Le cause? Alcune sue dichiarazioni sui social in merito a presunti incarichi e nomine parlamentari.su di lei? Di seguito tutto ciò che la riguarda! Leggi anche: Gennaro Sangiuliano, tutte le curiosità sul ministro della Cultura Nella biografia del profilo ufficiale Instagram,appare come presidente della Fashion Week Milano Moda, nonostante la diffida della Camera della Moda del capoluogo meneghino a usare quel marchio. Assiduamente presente accanto a personaggi politici autorevoli in Italia,è una donna elegante e affascinante, con undi studi e professionale di tutto rispetto. Almeno da quanto appare dalla pagina Linkedin.