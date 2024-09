La cantante si fermerà per un periodo incredibilmente lungo Ma non sarà solo per riposarsi | ecco gli altri progetti che ha in cantiere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Uno stop. Quanto? Non si sa. Quel che è certo, è che per un po’ non potremo più farci deliziare dalla voce di Adele. Lainglese, 36 anni, ha annunciato a Monaco di Baviera di avere deciso di prendersi una pausa prolungata dai concerti. Ha bisogno di riposare, dopo una lunghissima serie di spettacoli durata quasi tre anni. Una scelta sofferta, comunicata con grande emozione. Ma per una delle regine del soul bianco, non si tratterà di unsabbatico vero e proprio, bensì di un modo per portare avantilontano dalla musica.