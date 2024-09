Joker | Folie à Deux | la recensione del film di Todd Phillips – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024): ladeldi81 Dopo il travolgente successo del primo, con tanto di corsa agli Oscar e premio al Miglior attore per Joaquin Phoenix,torna a raccontare le tragedie di Arthur Fleck, con, presentato in Concorso all’81° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di. A Phoenix che torna nei panni lisi e stinti di Fleck, si unisce Lady Gaga che interpreta una nuova versione di Harley Quinn., la tramavede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini, visti sul grande schermo neldel 2019. Alle prese con la sua doppia identità Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.