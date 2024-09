Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024)live dellatraoggi, mercoledì 4 settembre A quasi undici mesi dagli attentati die della Jihad Islamica in, lanella Striscia di Gaza continua. Neanche la pausa umanitaria delle ostilità per consentire all’Oms di condurre una campagna vaccinale contro la poliomelite ha fermato gli scontri: soltanto ieri sono rimaste uccise almeno 16 persone nei raid aerei compiuti dalle forze armate israeliane (Idf) nel territorio costiero palestinese. Intanto i negoziati per un accordo che porti a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani sembra sempre più lontano. Nel frattempo però, continuano le somministrazioni dell’anti-polio a Gaza: finora sono oltre 161mila i bambini sotto i dieci anni che hanno ricevuto il vaccino, secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.