Furto alla Guardia Medica di Pratovecchio-Stia | denunciata una donna

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno denunciato in stato di libertà unaresidente nel Casentino per il reato diaggravato, avvenuto presso ladi. Nella serata del 2 settembre, il medico di turno presso laha segnalato che qualcuno si era introdotto furtivamente all’interno dei locali ambulatoriali, sottraendo il telefono cellulare di servizio utilizzato dai medici. Il dispositivo, oltre al suo valore commerciale, è fondamentale per garantire la reperibilità e il rapido intervento dei medici nelle aree servite, spesso coinvolte in servizi domiciliari su un vasto territorio. Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento.