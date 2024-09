Fumo negli uffici scatta l’allarme incendio in piazza Gae Aulenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 -a Milano, inGae, in zona Garibaldi, uno dei luoghi più frequentati della città. Le fiamme sono state segnalate alle 9.45 in una zona di magazzini tra piano terra e piano -1 in un'area di pertinenza della società Coima. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco e la Polizia locale. I dipendenti della struttura hanno abbandonato l’edificio seguendo le procedure in caso di. Non ci sono feriti né persone intossicate. A farre i sensori ante la sirena d’allarme sarebbe stato ilprovocato da alcuni fogli di carta che bruciavano. I pompieri hanno arieggiato la struttura facendo uscire ile attorno alle 11 l’emergenza è finita.