Fiera di Sdaz 2024 a Sasso nel ricordo di Guglielmo Marconi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bologna, 4 settembre– Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la Fira diera una grande occasione sociale ed economica per la compravendita di prodotti agricoli, capi di bestiame e utensili e per incontrare gli abitanti dei paesi limitrofi e scambiarsi opinioni, informazioni e un saluto. I tempi sono cambiati, ma anche quest’anno laha mantenuto i riferimenti identitari al mondo agricolo e contadino che saranno celebrati insieme al 150esimo anniversario di nascita di. Le feste e le sagre di settembre a Bologna e provincia Ecco gli eventi e le manifestazioni in programma dal 6 all’8 settembre, a, Borgo di Colle Ameno e Parco del Chiù a Pontecchio.