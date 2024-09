Fidanzatini si perdono lungo la Via degli Dei | salvati da carabinieri e Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sasso Marconi (Bologna), 4 settembre 2024 — Si sono persiil tragitto, mentre erano impegni a percorrere la ‘Viadei’, il percorso di 130 chilometri che attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano, da Bologna a Firenze. Per questo una coppia di fidanzati, entrambi di 19 anni, sono stati costretti a contattare idella Centrale operativa di Bologna. I fatti sono avvenuti lunedì sera intorno alle 20.30. La telefonata dei giovani ha fatto subito scattare l’intervento dei militari del Nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale. I due giovani sono stati ritrovati in una zona impervia nel tratto montano tra Sasso Marconi e Pianoro, finiti in quel punto dopo una deviazione fatta nel tardo pomeriggio, perdendo così la rotta.