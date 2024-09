Festival di Venezia Joker Folie a deux è un auto sabotaggio inquietante e strampalato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per andare a stuzzicare una meteora inafferrabile come(2019) ci vuole un bel coraggio. E per andarlo a riscrivere praticamente daccapo ce ne vuole ancora di più.di Todd Phillips, in Concorso aldi, va letto però in maniera inequivocabile come uno spettacolare insapore pasticcio. Partiamo intanto dal fatto che pur proseguendo temporalmente la storia rispetto al primo capitolo – seguiamo/Arthur Fleck in carcere in attesa di processo –sembra una specie di reboot. Già, perché la figura del protagonista viene come rimessa drasticamente in discussione sia in termini di psicologia del singolo che nel simbolismo socio-politico che aveva rappresentato nel film del 2019. Quasi che ci si vergognasse e si provasse a spegnere l’incendio provocato cinque anni fa.