Cambiavo decine di occhiali ma continuavo a non vederci Poi la scoperta e l’operazione al cristallino | l’ex pugile Ricky Hatton racconta la sua storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ritrovarsi di fronte adi persone per tenere un discorso in pubblico, tastare la giacca in cerca deglie scoprire di averli dimenticati. Potrebbe essere questa una delle paure più grandi di chiunque abbia problemi alla vista. E lo sa bene anche ilche, nonostante abbia vinto quattro volte i campionati mondiali di boxe, teme di ritrovarsi in una situazione simile. “Quando ho compiuto 40 anni, la mia vista ha iniziato a peggiorare e ogni anno la situazione si è aggravata – ha spiegatoal Daily Mail -. Stava ostacolando la mia vita: amo leggere discorsi motivazionali ai miei atleti. Ma vivevo con il terrore di trovarmi davanti a una sala piena di persone e di non poter dare un’occhiata ai miei appunti perché avevo dimenticato glida lettura”.