Brutte notizie per Salvatore Sirigu | il padre Adriano ricoverato in grave condizioni dopo incidente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 68 anni, è stato coinvolto in uno scontro frontale con un camion della Protezione civile in Sardegna., 68 anni,del noto portiere, è stato coinvolto in unstradale mentre era a bordo della sua moto. Il sinistro è avvenuto sulla strada Posada-Siniscola, nel Nuorese, in Sardegna, ed è stato causato da uno scontro frontale con un camion della Protezione civile. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, l’ha avuto un impatto devastante.stava dirigendosi verso l’azienda per cui lavora quando, per ragioni ancora da accertare, è stato colpito frontalmente dal veicolo.il violento impatto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove attualmente si trova incritiche.