Boccia alza il tiro e minaccia Sangiuliano | Non storpiare la realtà te l’ho detto ieri al telefono Stai coprendo gente che non merita

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Tepomeriggio ale te lo ripeto stamattina. Sono pronta ad applaudirti se la smetti dilaper coprireche noni tuoi sani valori: lealtà, rispetto, responsabilità”. Nelle sue ormai temutissime storie Instagram, Maria Rosariaancora il: poco dopo aver pubblicato mail e audio per smentire Gennaro, si rivolge direttamente al ministro della Cultura,ndolo in modo nemmeno troppo nascosto. E fa intendere di averlo sentito ancora lunedì pomeriggio, nel pieno dello scandalo politico sui suoi presunti rimborsi spese e accessi a documentazione riservata ricevuti nell’ambito di varie trasferte al seguito dell’ex direttore del Tg2. “Gradirei non leggere più dichiarazioni inesatte da una persona che stimo e voglio bene” (sic).