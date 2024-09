Barcone semiaffondato al largo di Lampedusa | il video del salvataggio dei sette sopravvissuti Era partito dalla Libia con 28 migranti a bordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una poche miglia dalle coste di. La Guardia Costiera ha diffuso unin cui si vedono i soccorsi deitrovati adell’imbarcazione ormai semisommersa e in procinto di affondare. I, tutti uomini di nazionalità siriana, hanno raccontato di essere partiti lo scorso 1mbre: nelerano in 28 tra cui tre minori, ma 21 persone, durante la navigazione, sarebbero cadute in mare a causa delle condizioni meteo avverse e risultano quindi disperse. Come riporta la Guardia Costiera in una nota, sono in corso le ricerche dei dispersi con un unità navali e un aereo ATR 42 della guardia costiera. Il Centro nazionale di coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia costiera di Roma ha allertato i centri di soccorso libico, maltese e tunisino.