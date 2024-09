Amadeus porta tutti verso di sé con il nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è pronto a iniziare una nuova stagione televisiva ricca di sorprese. Il 31 agosto si è ufficialmente conclusa la collaborazione duratura con la Rai e adesso il conduttore può iniziare il suo percorso in casa Discovery senza più “intralci”. E ha già pronto unper il suo debutto. Discovery ha lasciato carta bianca adper il ramo intrattenimento dell’emittente televisiva. Considerato il successo delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, i nuovi vertici non hanno avuto dubbio che il conduttore potesse creare qualcosa di sensazionale, anche se dovremmo attendere ancora qualche giorno prima della messa in onda del prossimotelevisivo.e i suoi nuovi progetti, foto Ansa – VelvetGossipAl termine della stagione invernaleha comunicato la scelta di lasciare la Rai per dedicarsi a nuovi e stimolanti progetti.