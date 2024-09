Volley Mondiali 2025 | ufficializzate le 32 squadre maschili e femminili partecipanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) La Federazione Internazionale di(FIVB) ha ufficializzato le 32, per la prima volta si cambia rispetto alle 24,che prenderanno parte ai. Saranno rappresentati ben 43 paesi diversi: 6 dall’Africa, 8 dall’Asia, 19 dall’Europa, 6 dal NORCECA e 4 dal Sud America. Per quanto riguarda il torneo maschile, oltre alle Filippine (paese ospitante) e l’Italia detentrice del trofeo, in virtù del nuovo sistema di qualificazione, sono stati assegnati 15 posti in base ai risultati dell’edizione 2023: dentro Egitto, Algeria e Libia dall’Africa; Giappone, Iran e Qatar per l’Asia; Polonia, Slovenia e Francia per l’Europa; Stati Uniti, Canada e Cuba dal NORCECA; Argentina, Brasile e Colombia per il Sud America.