Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 15:30 (Di martedì 3 settembre 2024) Viabilità DEL 3 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALENTATO CON CODE ALTEZZA CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 12:30 - 20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA E SALARIA E UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCI A SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA APPIA E LAURENTINA INFINE PER I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA ROMA-L’AQUILA, INIZIERANNO QUESTA NOTTE FINO A DOMANI 4 SETTEMBRE, I LAVORI CON LA CHIUSURA NEL TRATTO TRA LO SVINCOLO DI TIVOLI E L’INTERCONNESSIONE CON LA A1 CON ATTIVE DEVIAZIONI ALTERNATIVE PER I VEICOLI DIRETTI VERSO ROMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 11:30 - 20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA E SALARIA E UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCI A SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA APPIA E LAURENTINA INFINE PER I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA ROMA-L’AQUILA, INIZIERANNO QUESTA NOTTE FINO A DOMANI 4 SETTEMBRE, I LAVORI CON LA CHIUSURA NEL TRATTO TRA LO SVINCOLO DI TIVOLI E L’INTERCONNESSIONE CON LA A1 CON ATTIVE DEVIAZIONI ALTERNATIVE PER I VEICOLI DIRETTI VERSO ROMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA E SALARIA E UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCI A SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA APPIA E LAURENTINA INFINE PER I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA ROMA-L’AQUILA, INIZIERANNO QUESTA NOTTE FINO A DOMANI 4 SETTEMBRE, I LAVORI CON LA CHIUSURA NEL TRATTO TRA LO SVINCOLO DI TIVOLI E L’INTERCONNESSIONE CON LA A1 CON ATTIVE DEVIAZIONI ALTERNATIVE PER I VEICOLI DIRETTI VERSO ROMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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