US Open 2024 | Sinner l’unico ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti gli slam stagionali

(Di martedì 3 settembre 2024) Il successo negli ottavi di finale degli USè valso a Jannikil pass per i, dove affronterà Daniil Medvedev in una nuova appassionante sfida. Grazie a questo risultato, il numero uno al mondo diventa anchein stagione addi finale ine 4 gli: si è fermato proprio aicontro il russo sull’erba di Wimbledon, in semifinale al Roland Garros e a gennaio è arrivata la storica vittoria agli Australian. Molto solido anche lo stesso Medvedev, che hala finale in Australia e la semifinale a Londra, fermandosi però agli ottavi sulla terra. Per Djokovic e Alcaraz è stato invece fatale proprio lo US, data la prematura uscita di scena del primo contro Popyrin e del secondo contro van de Zandschulp. USadingliSportFace.