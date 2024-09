US Open 2024 Sara Errani ed Andrea Vavassori vincono ancora | sono in semifinale nel doppio misto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)edcentrano il penultimo atto del torneo diagli USdi tennis! La coppia numero 3 del seeding supera, con il punteggio perentorio di 6-3 6-4, in un’ora e tre minuti di gioco, la taiwanese Su-Wei Hsieh ed il polacco Jan Zielinski, forti della testa di serie numero 7. Ingli azzurri se la vedranno con i padroni di casa statunitensi Tyra Caterina Grant ed Aleksandar Kovacevic, in tabellone ad inizio torneo grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. Nella frazione d’apertura la coppia al servizio conquista i primi 9 punti giocati, ed in generale nessun game arriva al deciding point: gli azzurri, però,bravi a sfruttare l’unico passaggio a vuoto accusato dagli avversari, che nel quarto game si ritrovano sotto 0-40, offrendo 4 palle break consecutive.