TNA | Gisele Shaw lascia la compagnia

(Di martedì 3 settembre 2024) La Quintessential Diva dice addio alla TNA dopo quasi tre anniha ufficialmente concluso la sua esperienza in TNA Wrestling. Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, la wrestler filippina avrebbe recentemente chiesto di essere liberata dal suo contratto, richiesta che è stata accolta dalla. Le condizioni della separazione e l’ultimo match La TNA ha acconsentito alla richiesta dia condizione che partecipasse ai tapings di Louisville e mettesse over un’altra wrestler prima di andarsene. Fonti interne alla federazione hanno riferito che il processo si è svolto senza intoppi e che lanon ha opposto resistenza alla partenza della Quintessential Diva. La carriera diin TNAMayordo, conosciuta con il ring name di, ha debuttato in IMPACT Wrestling (ora TNA) nel gennaio 2022.