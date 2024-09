Superbike | Alvaro Bautista e Ducati insieme fino al 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Una notizia che ormai era nell’aria da diversi giorni dopo i dubbi dei mesi passati.e Aruba.itcontinueranno il loro matrimonioalla fine della stagione. Un rapporto saldissimo quello tra il campione del mondo in carica, che difficilmente manterrà anche in questa annata il titolo, e la squadra di Borgo Panigale. Un accordo importante che porterà il team a pianificare immediatamente in vista del recente e prossimo futuro all’interno dellaun altro anno, Gigi Dall’Igna: “Difenderemo il titolo iridatoall’ultimo, poi sarà programmazione” (Credit foto – Andrea Bonora Agenzia)“Sono molto felice di continuare un’altra stagione con, con Aruba e con questa bellissima squadra che rappresenta per me una famiglia.