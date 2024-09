Suicidio in carcere l’appello della famiglia | Noi non ci crediamo il pm faccia piena luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Reggio Emilia, 3 settembre 2024 – “Saddiki? Era l’uomo più tranquillo che ci fosse. Ce l’hanno detto tutti quelli con cui abbiamo parlato deldi Reggio Emilia ‘non ha mai dato un problema’. E poi, come fa un uomo di 1.90, quasi 2 metri, a togliersi la vita impiccandosi con una maglietta alle grateportacella?” (in realtà pare si trattasse delle gratefinestra; ndr). Iri non credono alla versione del. Saddiki, il marocchino di 54 anni, sposato, padre di due figli (avuti da una precedente compagna), è l’uomo che nella serata di giovedì si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella cella dove era rinchiuso, dopo una lite scoppiata col suo compagno, da cui era stato separato, lasciandolo solo in cella.