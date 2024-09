Strage di Paderno il ragazzo 17enne rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024)di, ilil– “Ha capito che non può tornare indietro, lui non si dà una spiegazione di quello che ha fatto”. Così la procuratrice Sabrina Ditaranto ha riassunto la confessione del, autore di quella che ormai è tristemente nota come ladi. Cosa ha spinto il giovane ad accoltellare prima il fratellino di 12 anni, poi la madre Daniela (48) e il padre Fabio che poche ore prima aveva soffiato su 51 candeline per festeggiare il suo compleanno? Il presunto responsabile del triplice omicidio aha dichiarato di sentirsi «estraneo al mondo» e di aver «coltivato per giorni il pensiero di uccidere». Durante l’interrogatorio, ilha confessato che voleva «andare a combattere in Ucraina». Ilha parlato di un «malessere» che lo opprimeva e di un desiderio profondo di liberarsi di quel peso.