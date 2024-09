Storie maledette del basket il libro sul lato oscuro del basket di Salvatore Malfitano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Omicidi, depressione, suicidi.racconta il “” delneldel. Violenza, tragedie e redenzione nel mondo della palla a spicchi“, in uscita in libreria mercoledì 18 settembre. Il comunicato: Esce in libreria mercoledì 18 settembredel. Violenza, tragedie e redenzione nel mondo della palla a spicchi dici raccontadi cronaca nera, di omicidi, di cadaveri spariti sul fondo dell’oceano, di lame taglienti e vite salvate per questione di centimetri. Sempre con quel guizzo di penna che non vi permetterà di posare ilneppure per un istante». Dalla prefazione di Massimo Oriani Omicidi, depressione, suicidi.di violenze e tragedie, ma anche, in alcuni eccezionali casi, di redenzione.