Scuola il valzer delle nomine più di tremila docenti a Brescia non sanno dove andare | Mai capitato prima

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Un gran pasticcio. Non usa mezzi termini Gianluigi Dotti, docenteno nonché rappresentante di Gilda Insegnanti. Ieri mattina il suo telefono, come quello di molti rappresentanti sindacali, ha iniziato a squillare presto. Dall’altra parte, colleghi arrivati aanche da altre province con la convinzione di prendere servizio. Invece, la beffa: arrivati nelle segreterietante scuolene, si sono ritrovati con un nulla di fatto, perché, poco8, dall’Ufficio scolastico provinciale, diretto da pochi mesi da Filomena Bianco, è arrivato lo stop, una comunicazione in cui si diceva che la presa in servizio è momentaneamente sospesa, perverifiche in corso. Nessuna spiegazione in più: c’è chi racconta di esser semplicemente stato lasciato fuori dalla, chi liquidato in quattro e quattr’otto.