Ragazzi senza voce | Lasciamoli esprimere anche rabbia e ansia

(Di martedì 3 settembre 2024) "Va dataalle emozioni,a quelle più disturbanti, che invece si mettono a tacere". Matteo Lancini è psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro di Milano. La strage di Paderno interroga tutti: c’erano segnali premonitori? "Li si cerca sempre post mortem. E sicuramente si troveranno frasi nelle chat, messaggi su Telegram. Tutti in queste ore stanno pensando che potrebbe capitarea noi, perché non c’erano apparentemente avvisagliese, fortunatamente, stragi così gravi capitano raramente. Ma il punto è un altro". Quale? "Piuttosto che puntare sull’intercettazione di “segnali premonitori“ bisogna fare sentire aila possibilità di mettere in parola, simbolo, condivisione,lae la tristezza, legittimando i pensieri e quello che sperimentano. La relazione è l’unica possibilità.