Prende il via la stagione delle fiction con nuove serie tv e attesi ritorni E i volti più amati del piccolo e grande schermo La guida

(Di martedì 3 settembre 2024) È unaricca di interessanti novità per gli appassionatitv italiane. Rai e Mediaset sono pronte a conquistare il pubblico conproduzioni,moltoe grandi tributi. Da storie ispirate alla letteratura aindagini, la sfida per la leadership dellaitaliana è più accesa che mai. E inizia nei prossimi giorni. Canale 5 al via con Beppe Fiorello Mercoledì 11 settembre debutta in prima serata su Canale 5, la nuovaI Fratelli Corsaro, in quattro episodi (disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity) con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia.