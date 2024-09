Pino D’Angiò esce l’Ep ‘Funky Maestro’ | contiene gli ultimi suoi quattro brani

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024)è ancora nei cuori di ognuno di noi. Gli, scritti e prodotti dall’artista prima della sua scomparsa, sono ora racchiusi in un Ep dal titolo diMaestro‘. Vediamo insieme da quando è disponibile.di, l’ultimo suo progetto di inediti Un Ep per ricordare e celebrare. Glilavori dell’artista sono infatti contenuti inMaestro‘, distribuito da Artist First. Per la scrittura deidelha collaborato con KASHMERE, giovane artista talentuoso ticinese. L’uscita è prevista per venerdì 13 settembre 2024. Come spiegato dal figlio di, Francesco: “Poter viverecome genitore è stato un privilegio difficilmente spiegabile. Artisticamente, tra genialità, cultura e ironia, ha influenzato oltre 40 anni di scena e generi musicali.