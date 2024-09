Palinuro Dialoghi mediterranei | al via Casa Sanremo OFF con quattro appuntamenti culturali e musicali

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 3 settembre 2024)OFF, spin-off del celebre evento legato al Festival della musica italiana La chiusura estiva di, promette di essere un’occasione unica per vivere serate di alto profilo culturale e musicale, in uno scenario affascinante come quello di, incantevole località del Comune di Centola (SA) che sarà la cornice diimperdibili serate dedicate alla cultura, alla musica e alla parola, con la manifestazioneOFF, spin-off del celebre evento legato al Festival di. L’iniziativa, che si svolgerà il 7, 26, 27 e 28 settembre 2024, fa parte del programma, con eventi pensati per celebrare l’arte in tutte le sue forme.