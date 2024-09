MotoGP i precedenti di Martin e Marc Marquez a Misano Il Cabroncito cerca l’ottava Martinator vuole il bis del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Mondiale di2024 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la tappa di Aragon, si prepara per la doppietta di. Prima il Gran Premio di San Marino, quindi sarà la volta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. La stagione entra ufficialmente nel vivo e la corsa al titolo si fa infuocata. Jorgeconfermare la sua prima posizione,vincere ancora. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idei due spagnoli sulla pista intitolata ao Simoncelli. IDI2008 – Esordio perin classe 125 e subito un quarto posto a 17.0 da Gabor Talmacsi che vince davanti a Bradley Smith e Simone Corsi 2009 – Secondo anno in 125 per ilche centra un altro quarto posto a 9.3 da Julian Simon, che chiude precedeno Nico Terol e Bradley Smith.