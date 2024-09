MotoGP i precedenti di Bagnaia a Misano Gioie e dolori per Pecco sul tracciato romagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) In seguito alla cancellazione del GP del Kazakistan, che verrà rimpiazzato nel weekend 20-22 settembre dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il circus del Motomondiale si appresta ad affrontare un doppio appuntamento (il primo è in programma questo fine settimana, dal 6 all’8 settembre) alWorld Circuit Marco Simoncelli. Francesco, dopo aver perso la leadership del Mondialead Aragon, sarà uno dei protagonisti più attesi anche considerando i suoisul. In realtà nelle sue quattro apparizioni in Moto3 adal 2013 al 2016 ha sempre fatto fatica, non andando oltre un 8° posto nel 2015 e restando fuori dalla zona punti (con due ritiri ed una 21ma piazza) nelle altre edizioni del GP di San Marino.