Morbosi ma anche sordi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Garante per la protezione dei dati personali, comunemente detto della Privacy, ha stigmatizzato ieri “il comportamento di alcune testate che nel dar conto della tragica vicenda di Paderno Dugnano hanno riportato foto, nomi e particolari,di soggetti minori, eccedenti le pur legittime finalità informative”. Ha chiarito, ma temiamo non un volta per sempre, che “tale comportamento rischia di far degenerare la cronaca nella morbosa spettacolarizzazione”, che “contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione e con le particolari garanzie accordate ai minori dall’ordinamento e vìola la normativa privacy e le Regole deontologiche”.