LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | dalle 17 30 le finali con ben 8 azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:16 Saranno ben 8 i nuotatori italiani presenti nelle gare che assegneranno le medaglie, con diverse carte da podio per la già fantastica spedizione azzurra. 17:12 Buon pomeriggio e ben ritrovati nelladella sessione pomeridiana dialledi Parigi. Poco meno di venti minuti al via della prima finale di giornata. 11.41 Si chiude qui latestuale della mattinata delalle. Otto italiani alledi questo pomeriggio: si comincia alle 17.30! 11.40 Sesta Scortechini con il crono di 1’11”64, niente finale con il dodicesimo crono assoluto. 11.37 Katie Cosgriffe firma il miglior tempo in 1’07”29. Ora Scortechini! 11.34 Ultima gara di giornata: 100 farfalla S10 donne con Alessia Scortechini nella seconda batteria. 11.