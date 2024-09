Inter è già tempo di ripresa | da oggi Inzaghi con mezza squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’, a quattro giorni dalla vittoria per 4-0 contro l’Atalanta, ha previsto ladegli allenamenti.torna ad allenare laad Appiano Gentile, con poco meno della metà dei presenti. DI NUOVO IN CAMPO – L’può definire un primo obiettivo: la partita col Monza. Da ieri si sa che all’U-Power Stadium si giocherà domenica 15 alle ore 20.45, nel posticipo della quarta giornata di Serie A. In attesa del resto del programma, che uscirà domani fino al tredicesimo turno, Simonepuò ripartire avendo già la certezza di quale sarà il prossimo appuntamento. Lo farà, con il ritrovo dell’ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Ma, ovviamente, non ci sarà laal completo visti i (stavolta non tantissimi) nazionali convocati per la sosta.