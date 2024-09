I Marvel Studios starebbero sviluppando un progetto su Aero

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024) Iunsuhanno introdotto molti nuovi personaggi durante la Fase 4; l’unico inconveniente è che la maggior parte di essi è ora bloccata nel limbo, senza sapere quando o dove li rivedremo. Tuttavia, sembra che oggi possiamo aggiungere un altro nuovo personaggio a questa già lunga lista. Un nuovo rumor suggerisce che ci sono piani per introdurre Lei Ling, alias, in un futurodel MCU. La notizia proviene dal presunto insider @MyTimeToShineH, quindi è meglio prenderla con le pinze e immaginiamo che questo personaggio non sia familiare alla maggior parte dei fan.è stata creata dallo scrittore cinese Zhou Liefen e dall’artista Keng e ha fatto la sua prima apparizione in#1 a luglio 2019.