Gioco del Pozzo di Montevarchi Ecco perchè i tre rioni hanno deciso di non scendere in campo

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 03 settembre 2024 – Durante la serata conclusiva deldel2024 a, i gonfaloni di San Lorenzo (Verdi), San Francesco (Blu) e Sant'Andrea (Rossi)preso una decisione senza precedenti: noninper le finali, motivando la scelta in un comunicato ufficiale letto pubblicamente prima della manifestazione e consegnato al Sindaco di, Silvia Chiassai Martini. "A nome dei gonfaloni di San Lorenzo, San Francesco e Sant'Andrea comunichiamo che, ad unanimità, i giocatori non scenderanno in", si legge nel comunicato. La decisione, pur sofferta e attentamente valutata, è stata presa in risposta agli "incresciosi" eventi verificatisi durante le semifinali.