Gabriele Greco chi è il marito di Noemi | Lui mi ha salvato da un periodo buio

(Di martedì 3 settembre 2024)è un musicista romano, nato il 9 maggio 1984. È un bassista, pianista e tastierista, che spazia dal pop al jazz, fino al soul. Ha dato il via alla sua carriera quando era molto giovane, nel 2005, e dopo pocoha incontrato. Una storia d’amore iniziata nel 2008, che prosegue ancora oggi. Chi èha iniziato a studiare pianoforte quando aveva 10 anni. Ha seguito un percorso classico, diplomandosi in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. L’amore per il basso è nato quando aveva 16 anni, e ha così iniziato a studiare l’elettrico. Ha frequentato differenti scuole della capitale, per poi diplomarsi presso il Saint Louis College of Music. Al tempo stesso ha iniziato a studiare il contrabbasso in chiave classica e jazz. Il tutto di pari passo con gli “studi regolari”, per così dire.