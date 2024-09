Da Esanatoglia a Fabriano Addio alla zia Ita del murales

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ultimo saluto a Italiana Spitoni, la "zia Ita" resa immortale da uno dei più grandidi Cacciano, frazione di. Nata a, Italiana ha vissuto molti anni nella piccola frazione fabrianese dove un’immagine alta bene 7 metri l’ha resa immortale. "Zia Ita", fino a qualche tempo fa autonoma e piena di spirito, è morta sabato a 93 anni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ieri l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Cacciano. Era conosciuta da tutti come zia Ida, diventata negli ultimi anni un simbolo del paese e della marchigianità. La sua immagine, fotografata da migliaia di turisti, ha fatto il giro dell’Italia e non solo. La frazione Cacciano con i suoiinfatti è ormai nota e visitata ogni anno da migliaia e migliaia di turisti.