Casa di comunità apertura parziale Primi rientri dopo la chiusura

(Di martedì 3 settembre 2024) Porte aperte, "trasloco inverso" di inizio settembre ealladi(ex ospedale Serbelloni) di via Bellini, svuotata e “serrata” a inizio luglio quando, ad avvio lavori di ristrutturazione, erano state scoperte alcune crepe e si erano verificati alcuni episodi di sfondellamento. Iservizi a rientrare in sede sono il centro psico- sociale, il nucleo operativo alcologia, la medicina legale per rinnovo patenti e il poliambulatorio specialistico. Era già ripresa in luglio l’attività del centro dialisi. E sono tornati nei locali dell’ex ospedale Serbelloni nel corso del fine settimana gli uffici della direzione di distretto. Rimangono per ora nelle sedi provvisorie gli ambulatori infermieristici, trasferiti in luglio all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, e la pediatria, in attività in locali messi a disposizione a Gessate.