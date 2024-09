Caos traffico tra Firenze e l’Osmannoro | tubo rotto a Sesto chiusa una strada cruciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Serata difficile quella di martedì fra. Unimportante ha subìto una rottura improvvisa nella mattina del 3 settembre. Le squadre di Publiacqua sono intervenute subito, ma si è dovuto procedere giocoforza alla chiusura della centralissima via del Cantone, che attraversa. E’ lasu cui si riversano le auto che escono in autoFiorentino. Il blocco ha avuto ripercussioni gravi fino ae in particolare a viale Guidoni. Con tempi di percorrenza biblici anche per fare pochi metri. ilha dunque provocato, oltre a guai per l’approvvigionamento idrico di famiglie e aziende, anche disagi per il. Diverse le zone in cui l’acqua è arrivata a singhiozzo in giornata. Il guasto interessa una condotta di grandi dimensioni (DN 350 e quindi 35 centimetri di diametro).