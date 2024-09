Calciomercato Milan Theo Hernandez | cooling break caso chiuso e ora il rinnovo Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 3 settembre 2024), in casa rossonera è rientrato il: adesso si lavorerà sul frontedi contratto. LeIlè stato archiviato e in casa rossonera adesso c’è la voglia di portare avanti i negoziati per ildi contratto del terzino francese. Dopo quanto successo nella trasferta di Roma con la Lazio, sono arrivati i chiarimenti tra il giocatore del, il tecnico Paulo Fonseca e il dt Geoffrey Moncada. La chiamata di Ibrahimovic ha, poi, messo la parola fine sulla vicenda.resta, quindi, un punto di riferimento per il club e per i tifosi e adesso le parti stanno cercando di lavorare sul fronte prolungamento di contratto. L’accordo dicon il Diavolo scade nel 2026 e c’è ancora distanza su domanda e offerta. Il Diavolo è pronto a mettere sul piatto una 6 milioni di euro fino al 2028.