Bambina di quattro anni investita da un’auto in retromarcia

(Di martedì 3 settembre 2024) BARANZATE (MILANO) – Unadiè statanel tardo pomeriggio di ieri in via Redipuglia a Baranzate, nel Milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. La piccola è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d’urgenza al Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Secondo i primi accertamenti, lasarebbe stata travolta dain, guidata da un uomo di 57. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, e i carabinieri della compagnia di Rho sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute dellané sull’identità del conducente del veicolo.